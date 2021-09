0 Shares Share Tweet

«Περιμένοντας να ξεκινήσει η Οικονομική επιτροπή του Δήμου εμφανίστηκε στο κατώφλι της αίθουσας η γνωστή φιγούρα του Αφεντικού του Μονακό. Σαν σε ταινία γουέστερν, σε στιλ Ελαΐ Γουάλας απευθυνόμενος στον Κλιντ Ίστγουντ («hello stranger what are you doing in this town? «), πέταξε εξυπνάδες του τύπου «πάλι δουλειά δεν έχεις, τι κάνεις εδώ»… Προσωπικά τη δουλειά μου στο ΥΠΟΙΚ πιστεύω την κάνω καλά. Το ίδιο και όσον αφορά, χωρίς να έχω απολαβές από αυτό, την άσκηση υπεύθυνης με επιχειρήματα αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτή τη σαπίλα για την οποία είναι υπεύθυνοι θεσμοί αλλά και κόσμος που την ανέχεται. Ο ίδιος τη δουλειά του την κάνει καλά; Είναι βλέπετε τόσο απασχολημένος μαζί μου και από την πολλή κούραση δεν θεώρησε σημαντικό πράγμα να παρευρεθεί όπως πληροφορήθηκα ή έστω να στείλει κάποιον αντιδήμαρχο, στο Συντονιστικό για την πολιτική προστασία που έγινε από την Περιφέρεια (αφορούσε πλημμύρες και Πυρκαγιές και την αλλη βδομάδα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν σεισμούς). Σιγά το σημαντικό μωρέ, όλοι οι άλλοι δήμοι ήταν παρόντες. Στη γλώσσα του: «μα πολιτική προστασία; Με μαλ#€%$ες θα ασχολούμαστε;» Ο κόσμος ας σκεφτεί τι πρότυπα έχει…. Έως τότε κατήφορος χωρίς φρένα. (Ακόμα περιμένω τα ένσημα του να συγκρίνουμε)» έλεγε ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Μαζί για το Βόλο», δημοτικός σύμβουλος, κ. Ιάσονας Αποστολάκης.