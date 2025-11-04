Αντέχουμε, αλλά…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Δημήτρης Κουρέτας προειδοποίησε πως αν το ΣτΕ ακυρώσει το αρδευτικό σχέδιο, έρχεται μείωση καλλιεργειών. Για τα αντιπλημμυρικά, η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική: «Αντέχουμε νέο Daniel – 12 ωρών», είπε, αλλά για να αντέξουμε πλήρως χρειάζονται τα έργα αποκατάστασης, που θα ολοκληρωθούν… το 2027. Και δεν είναι μόνο αυτά. Άλλα ημιτελή έργα, ύψους 310 εκατ. ευρώ από τις καταστροφικές πλημμύρες του 2023 στη Μαγνησία, παραμένουν σε εκκρεμότητα, περιμένοντας μελέτες από την κυβέρνηση. Με λίγα λόγια, η φύση δεν περιμένει, αλλά η ολοκλήρωση των έργων… αργεί.