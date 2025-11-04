Από τα χαλασμένα κ. Υπουργέ…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Και σε κανέναν όροφο έπρεπε να ανέβει ο Υπουργός Υγείας όταν βρέθηκε το Σάββατο στο Νοσοκομείο για να δει το χάλι των ανελκυστήρων. Από τα τέσσερα ασανσέρ για τους επισκέπτες, τα δύο μόλις λειτουργούν και τα άλλα δύο είναι εντελώς χαλασμένα. Μάλιστα, το ένα που λειτουργεί δεν έχει το κουμπί του 4ου και του 5ου ορόφου, με τους συγγενείς να πηγαίνουν είτε στον 3ο και να ανεβαίνουν στον 4ο από τις σκάλες, είτε να κατεβαίνουν στον 6ο και να πηγαίνουν με τις σκάλες στον 5ο. Την Κυριακή δε προς το μεσημέρι και τα δύο ασανσέρ που λειτουργούσαν, χάλασαν και όλοι οι συγγενείς ανέβαιναν από τις σκάλες ή από τα ασανσέρ που μεταφέρονται οι ασθενείς. Και τα ασανσέρ είναι το λιγότερο…

Δ.Π.