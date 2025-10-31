Αυτή είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας;

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας, αλλά και στον Νομό μας, όπως στο Βελεστίνο, στην Αργαλαστή, αλλά και στη Ζαγορά, δεν δείχνει σε καμία περίπτωση την υποτιθέμενη βούληση της πολιτείας για τη στήριξη της περιφέρειας, της υπαίθρου, των ανθρώπων που ζουν στα χωριά και όλων των νέων ανθρώπων, που σκοπεύουν να επιστρέψουν. Με τέτοιες κινήσεις τα χωριά μας θα ερημώσουν και η ευθύνη σίγουρα είναι των κυβερνώντων.

Δ.Π.