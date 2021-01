«Δύσκολες στιγμές για τους πολιτευτές-πανταχού παρόν»

1 Shares Share Tweet

«Η πανδημία δεν έχει αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μείνει κανείς και σε κανένα τομέα αλώβητος και θα εξηγηθώ: Τέτοιες μέρες πέρσι άρχιζε όπως κάθε χρόνο, ο μαραθώνιος με τις ατελείωτες κοπές πίτας στους διάφορους συλλόγους και φορείς ( also known as το κοπή τη πίτα). Με τις συνθήκες που επικρατούν φέτος, ίσως θα έπρεπε να γίνει ειδική μνεία και να τονιστεί ιδιαίτερα η αλληλεγγύη μας στο επάγγελμα-ιδιότητα- ιδέα(!) » πολιτευτής – πανταχού παρόν σε όλες τις πίτες», που βιώνει δύσκολες στιγμές καθώς και στον κλάδο των «ρεπόρτερ» που έχουν έλλειψη σε σημαντικά και βαρύνουσας σημασίας ρεπορτάζ αναπαραγωγής αναλόγων δελτίων τύπου» τονίζει ο επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Μαζί για το Βόλο», δημοτικός σύμβουλος, κ. Ιάσονας Αποστολάκης.