Ερευνητικό έργο ή μελέτη;

Δίκιο είχε ο δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΣ Απόστολος Ριζόπουλος όταν χθες στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής σχολίασε πως η λεγόμενη αντιπλημμυρική μελέτη του ΠΘ, είναι ένα ερευνητικό έργο, καθώς θα υποδείξει τα σημεία, που χρειάζονται προσοχή και τα έργα που πρέπει να γίνουν. Άρα, αυτή η μελέτη, που καθυστέρησε κιόλας, μιας και το ΠΘ ζήτησε τον Ιούλιο τετράμηνη παράταση, δεν είναι ο προάγγελος έργων. Δεν θα παραδοθεί λοιπόν και θα ξεκινήσουν την άλλη μέρα τα αντιπλημμυρικά… Και ο χρόνος περνάει και τρέμει το φυλλοκάρδι μας, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας.

