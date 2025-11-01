Ερευνητικό έργο ή μελέτη;

Δίκιο είχε ο δημοτικός σύμβουλος της ΛΑΣ Απόστολος Ριζόπουλος όταν χθες στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής σχολίασε πως η λεγόμενη αντιπλημμυρική μελέτη του ΠΘ, είναι ένα ερευνητικό έργο, καθώς θα υποδείξει τα σημεία, που χρειάζονται προσοχή και τα έργα που πρέπει να γίνουν. Άρα, αυτή η μελέτη, που καθυστέρησε κιόλας, μιας και το ΠΘ ζήτησε τον Ιούλιο τετράμηνη παράταση, δεν είναι ο προάγγελος έργων. Δεν θα παραδοθεί λοιπόν και θα ξεκινήσουν την άλλη μέρα τα αντιπλημμυρικά… Και ο χρόνος περνάει και τρέμει το φυλλοκάρδι μας, τώρα που μπαίνει ο χειμώνας.
Δ.Π.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.