Έβαλε πάλι την κασέτα

Πλέον γνωρίζουμε και που θα βάλει τελεία ο Αχ. Μπέος όταν μιλάει, καθώς όπου βρεθεί κι όπου σταθεί λέει ακριβώς τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια λοιπόν είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και κούρασε. Η μόνη «αποκάλυψη» ήταν ότι δεν είναι ρατσιστής, καθώς έχει συνευρεθεί με μαύρη γυναίκα… Τα συμπεράσματα δικά σας…

Δ.Π.