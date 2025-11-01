Έβαλε πάλι την κασέτα

Πλέον γνωρίζουμε και που θα βάλει τελεία ο Αχ. Μπέος όταν μιλάει, καθώς όπου βρεθεί κι όπου σταθεί λέει ακριβώς τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια λοιπόν είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου και κούρασε. Η μόνη «αποκάλυψη» ήταν ότι δεν είναι ρατσιστής, καθώς έχει συνευρεθεί με μαύρη γυναίκα… Τα συμπεράσματα δικά σας…
Δ.Π.
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.