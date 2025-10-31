Η Θεσσαλία καίγεται κυριολεκτικά. Χιλιάδες ζώα χάνονται από την ευλογιά, οι κτηνοτρόφοι και ο Περιφερειάρχης Κουρέτας επιμένουν σε ελεγχόμενο εμβολιασμό, τεκμηριωμένο επιστημονικά και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Κι όμως, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Τσιάρας επιλέγει να επιτεθεί, όχι για την υγεία των ζώων ή την προστασία των παραγωγών, αλλά για να σώσει… τις δημοσκοπήσεις της ΝΔ στον κτηνοτροφικό κόσμο. Η επιχειρηματολογία του «ο Κουρέτας δεν είναι κτηνίατρος» μοιάζει περισσότερο με ανέκδοτο, την ίδια ώρα που ο ίδιος ως μικροβιολόγος, ταυτόχρονα συμβουλεύεται επιτροπές που αμφισβητούν τον εμβολιασμό, ενώ το μοντέλο του υπουργείου θυμίζει σκηνικό ντουντούκας και ΟΠΚΕ να κυνηγάει πρόβατα στα Θεσσαλικά λιβάδια. Στο τέλος, η ουσία είναι μία: οι πολίτες και οι παραγωγοί χρειάζονται λύσεις, επιστημονική τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, όχι πολιτικές επιθέσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Στην πράξη, η Θεσσαλία δείχνει πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα σοβαρά, ανεξαρτήτως κομματικών σκοπιμοτήτων.
Ευλογιά και πολιτική… επιβίωση
