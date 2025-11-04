Φιλία που αντέχει στον χρόνο

Στον Βόλο για τα αποκαλυπτήρια του Ιάσονα βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, όμως τα βλέμματα τράβηξε η θερμή του στάση προς τη Ζέττα Μακρή. Την αποκάλεσε δημοσίως «φίλη», θυμίζοντας τη συνεργασία τους στο υπουργείο, όταν εκείνη ήταν υφυπουργός. Αντάλλαξαν χαμόγελα και εγκάρδιες κουβέντες, αποδεικνύοντας πως κάποιες πολιτικές σχέσεις… αντέχουν στον χρόνο.
