Γιατί τέτοια αγωνία για την χερσαία ζώνη λιμένα δήμαρχε;

Ας δούμε όμως γιατί ο Μπέος αγωνιά τόσο πολύ για την χερσαία ζώνη λιμένα. Όπως και με το πανθεσσαλικό το ζήτημα συμπυκνώνεται στην εξής φράση «there is money to be made». Δηλαδή υπάρχει χρήμα που πρέπει να βγει. Χρήμα για το Δήμο Βόλου βεβαίως, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά και για τους εκλεκτούς στους οποίους θα καταλήξουν τα μαγαζιά που βρίσκονται εντός της περιοχής που διεκδικείται. Αυτά δεν είναι μικροπράγματα και ο Αχιλλέας δεν τα αφήνει στην τύχη τους.

Τραπεζοκαθίσματα

Αφήστε που κάποιοι έχουν βάλει στο μάτι, όπως μαθαίνω, την επέκτασή τους με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο απέναντι πάρκο το οποίο είναι «φιλέτο» και αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται άλλη επιχειρηματίας, η οποία εδώ που τα λέμε έχει μπει στο μάτι ορισμένων. Ονόματα δε λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε.