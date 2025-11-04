Καθαρά εθιμοτυπική

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η παρουσία του αλευροβιομήχανου Νίκου Λούλη μετά της συζύγου του Δέσποινας, στο πάρτι υποδοχής της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ πυροδότησε πλήθος σχολίων. Κυρίως διότι ο κ. Λούλης διατηρεί διαχρονικά ένα χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και από αντίστοιχου τύπου εκδηλώσεις όπως η προχθεσινή, επομένως κάποιοι θεώρησαν ότι κάποιος σοβαρός λόγος υπήρχε για να βρίσκεται εκεί. Πληροφορίες της στήλης όμως αναφέρουν ότι η παρουσία του ζεύγους Λούλη στο πάρτι της Γκίλφοιλ δεν είχε παρά μόνο εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Ο Βολιώτης βιομήχανος, δεν προτίθεται να εμπλακεί σε επενδύσεις που αφορούν στα ενεργειακά, θέμα το οποίο θα τεθεί επί τάπητος τις επόμενες ημέρες στη σύνοδο των υπουργών ενέργειας που θα φιλοξενήσει η χώρα μας με τις ΗΠΑ να έχουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτή. Παραμένει προσηλωμένος στη δουλειά που ξέρει να κάνει καλά και απ΄όσο πληροφορούμαστε πηγαίνει πάρα πολύ καλά, καθώς για την οικονομική χρήση του 2024 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας Loulis Food ingredients ανήλθαν σε 7,17 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,54%.