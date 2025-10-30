Λέει ότι θα τον τιμήσει…

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η αρνητική στάση της πλειοψηφίας του Δήμου Βόλου στην πρόταση του Νίκου Παπαπέτρου να μετονομαστεί το Πάρκο Αναύρου σε Πάρκο «Μιχάλη Κουντούρη», αποτίνοντας τιμή για το σημαντικό έργο, που επιτέλεσε στην πόλη. Με γελάκια και χαλαρή διάθεση, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας σηκώθηκαν και έφυγαν πριν τη λήξη της συνεδρίασης, αφήνοντας στο φλου το σχέδιο που επεξεργάζεται λέει η δημοτική αρχή για να τιμήσει τον σημαντικό δήμαρχο της πόλης. Ούτε τα προσχήματα δεν κράτησαν να σεβαστούν τη μνήμη του και να αποχωρήσουν σιωπηλοί.

Δ.Π.