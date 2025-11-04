Η απόφαση για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τρία τον αριθμό στη Μαγνησία, δεν είναι απλώς μια διοικητική κίνηση. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου χρόνιας κακοδιαχείρισης, που η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει με επικοινωνιακά τρικ. Τα ΕΛΤΑ υπήρξαν πάντα μια ΔΕΚΟ-παράδειγμα: υπερδιογκωμένη και κομματικά ελεγχόμενη. Το αποτέλεσμα; Χρόνια ελλείμματα, καθυστερήσεις, και ένας πολίτης που πληρώνει το μάρμαρο. Και τώρα, ξαφνικά, κλείνουν 204 καταστήματα, αφήνοντας πίσω απομακρυσμένες περιοχές χωρίς βασική ταχυδρομική υπηρεσία. Η λύση δεν είναι να κλείνεις καταστήματα «για να φαίνεται ότι κάνεις κάτι». Η λύση είναι να ενισχύσεις τις υπηρεσίες με καινοτόμους τρόπους, όπως η επιδότηση κούριερ που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, με πολύ χαμηλότερο κόστος από τα σημερινά δαπανηρά ανοίγματα και λουκέτα. Το μήνυμα; Απολύτως σαφές. Πως η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα των πολιτών σαν αριθμούς σε πίνακα, και όχι σαν ανθρώπινες ανάγκες. Και όσο οι πολίτες συνεχίζουν να περιμένουν στο ταχυδρομείο, η εικόνα των ΕΛΤΑ θα παραμένει σύμβολο μιας ΔΕΚΟ που κατέρρευσε, αλλά ποτέ δεν λογοδότησε.
Μαγνησία χωρίς ΕΛΤΑ
