Μαύρα μεσάνυχτα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Αχιλλέας Μπέος αποφάσισε να μας «φωτίσει» ξανά με τις κοινωνιολογικές του γνώσεις: «Έχω πάει με μαύρη όταν ήμουν μικρός, άρα δεν είμαι ρατσιστής». Προφανώς, ανακάλυψε μια νέα θεωρία της ισότητας, μεθοδολογικά στηριγμένη σε εμπειρικά δεδομένα… εφηβείας. Αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται την επόμενη φορά να μας εξηγήσει πως επειδή είχε γκέι φίλο στο στρατό, δεν είναι και ομοφοβικός. Μα τι λέμε, στρατό δεν έχει πάει, άρα ούτε αυτό ισχύει. Το ενδιαφέρον δεν είναι ότι το είπε. Είναι πώς το είπε χαμογελώντας σαν να μας κάνει πλάκα, σαν να είναι αντρίκιο αστείο. Και αυτή είναι ίσως η πιο «μαύρη» πλευρά της ιστορίας του. Πως ακόμα κι όταν έχεις λόγο, δεν ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις σωστά και πετάς τις «μπαρούφες» την μια μετά την άλλη.