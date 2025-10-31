Με υπογραφή… Μπέου ο Ιάσονας

Ο Αχ. Μπέος εξέφρασε την ενόχλησή του σε τηλεοπτική του συνέντευξη προ ημερών για το άγαλμα του Ιάσονα, που έχει τοποθετηθεί στην παραλία μετά από δωρεά του Πάρι Δράγνη. Είπε ότι ο δήμος έπρεπε να ήταν ενήμερος και δήλωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια, που γίνονται αυτό το Σάββατο, παρουσία του υπουργού Υγείας και φίλου του, Άδωνι Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο ΟΛΒ έρχεται και με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι για το άγαλμα του Ιάσονα, υπήρχε η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Βόλου, όπως αυτή εκφράστηκε με έγγραφο που υπογράφει ο δήμαρχος Βόλου κ. Αχ. Μπέος προς τον Οργανισμό στις 21 Σεπτεμβρίου 2022! Τι έγινε εδώ ρε παιδιά; Τότε προς τι ενόχληση του Αχιλλέα;
Δ.Π.
