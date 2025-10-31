Μοιράζονται τον ίδιο κονφερασιέ όμως

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δικαίως ενοχλήθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης για το νέο ομοφοβικό οχετό που εξαπέλυσε ο Αχιλλέας Μπέος σε βάρος του, μέσω της εκπομπής του Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Κασσελάκης εξέδωσε μια αιχμηρή ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για τα “περιττώματά” του Μπέου που είναι σε δημόσια θέα. “Ανοίγεις την τηλεόραση και τα βλέπεις”. Ξεχνά ωστόσο ο κ. Κασσελάκης ότι με τον κ. Μπέο έχουν τον ίδιο “αγωγό” διοχέτευσης των περιττωμάτων που δεν είναι άλλος από την εκπομπή του Σωτήρη Πολύζου, ο οποίος είναι κονφερασιέ και των δύο. Να μην ξεχνάμε ότι ο, σχεδόν επίσημος, επικοινωνιακός βραχίονας του Μπέου στη Μαγνησία είναι η εκπομπή που παρουσιάζει ο Πολύζος. Το ότι έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση στο συγκεκριμένο Μέσο και ο Κασσελάκης δεν είναι άγνωστο. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε στην τελευταία, υποτίθεται ιδιωτική, επίσκεψη του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας στον Βόλο πριν από ένα μήνα, κατά την διάρκεια της οποίας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στον εν λόγω παρουσιαστή. Μόλις έγινε γνωστή βέβαια η παρουσία του στον Βόλο, όπως πρώτο έγραψε το magnesianews.gr, ο Κασσελάκης εμφανίστηκε με τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής του κόμματος σε τσιπουράδικο και μετά τα τσίπουρα παραχώρησε δηλώσεις στα υπόλοιπα τοπικά ΜΜΕ που τον εντόπισαν.