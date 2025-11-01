Μπέος ο…επαναστατικός Νεοδημοκράτης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μπέος, ο δήμαρχος που είναι «κόντρα στο σύστημα», αλλά μόνο όσο το σύστημα δεν τον ενοχλεί. Μπέος, ο άνθρωπος που είναι ακομμάτιστος, αλλά δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι ο καταλληλότερος. Και κάπου εδώ η επιστήμη για άλλη μια φορά σηκώνει ψηλά τα χέρια με την περίπτωσή του.