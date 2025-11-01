Μπέος ο…επαναστατικός Νεοδημοκράτης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ
Δημοσιεύθηκε

Μπέος, ο δήμαρχος που είναι «κόντρα στο σύστημα», αλλά μόνο όσο το σύστημα δεν τον ενοχλεί. Μπέος, ο άνθρωπος που είναι ακομμάτιστος, αλλά δηλώνει ότι θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί είναι ο καταλληλότερος. Και κάπου εδώ η επιστήμη για άλλη μια φορά σηκώνει ψηλά τα χέρια με την περίπτωσή του.

Ελάτε στο Viber
Εγγραφείτε στην ομάδα Magnesianews στο Viber για να λαμβάνετε ενημερώσεις.
Ακολουθήστε μας στο Google News
Ακολουθήστε τη ροή Magnesianews στο Google News και μείνετε σε επαφή με ότι συμβαίνει.
Ελάτε στο Messenger
Γίνετε μέλος στο κανάλι Magnesianews στο Messenger για όλες τις τελευταίες ειδήσεις.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ