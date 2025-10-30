Ο δήμαρχος των 5 λεπτών

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο δήμαρχος Βόλου, πιστός στο δικό του πρωτόκολλο δημοσίων σχέσεων, έκανε και φέτος την καθιερωμένη… ολιγόλεπτη εμφάνισή του στην παρέλαση. Έφτασε, χαμογέλασε στις κάμερες, έβγαλε τις απαραίτητες φωτογραφίες για το αρχείο και, μόλις άρχισε να παρελαύνει η νεολαία της πόλης, αποχώρησε διακριτικά ή μάλλον όχι και τόσο. Η παρουσία του ήταν τόσο σύντομη που περισσότερο θύμιζε διαφημιστικό διάλειμμα παρά συμμετοχή σε μια εθνική τελετή μνήμης και τιμής. Η εικόνα, όπως πάντα, έχει για εκείνον μεγαλύτερη αξία από την ουσία. Ο δήμαρχος δεν παρέμεινε να χειροκροτήσει τα παιδιά, τους συλλόγους και τους φορείς της πόλης του. Αρκέστηκε να χειροκροτήσει… τον εαυτό του μπροστά στα φλας. Ίσως για κάποιους να είναι λεπτομέρεια, αλλά σε μια μέρα που τιμάται η ενότητα, η αξιοπρέπεια και η παρουσία του καθενός ως πολίτη, η επιδεικτική απουσία λέει πολλά περισσότερα από την «εθιμοτυπική» παρουσία.