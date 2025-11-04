Ο Ιάσονας και τα μεγάλα πλάνα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Συγκινημένος ο Πάρης Δράγνης στα αποκαλυπτήρια του Ιάσονα μίλησε για «το πρώτο μικρό βήμα» προσφοράς του στη Μαγνησία. Μικρό βήμα ο Ιάσονας, μεγάλο άλμα όσα είχε πει το 2019 για μαρίνες, τουρισμό και επενδύσεις που θα αλλάξουν τον χάρτη της περιοχής. Κρατάμε ότι ο εφοπλιστής δεν ξεχνάει τις δεσμεύσεις του και μάλλον θέλει να γράψει ιστορία στην πατρίδα του… όχι μόνο με μπρούτζο, αλλά και με business plan. Για να δούμε, τι θα δούμε.