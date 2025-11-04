Ο Μπέος και το προσωπικό του… πιστοποιητικό μη ρατσισμού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν είναι ρατσιστής γιατί «έχει πάει με μαύρη». Ναι, η απόδειξη της κοινωνικής του ανεκτικότητας περιορίζεται σε προσωπικές σεξουαλικές εμπειρίες. Η απάντηση ήρθε με σαρκαστική ακρίβεια από τον Διονύση Ατζαράκη, που με ένα βίντεο ξεγύμνωσε την παράλογη λογική του δημάρχου: ο ρατσισμός δεν αναιρείται με ένα προσωπικό ραντεβού. Αλλά και ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε την χιουμοριστική «πινελιά» του, σχολιάζοντας ότι «έχει πάει με μαύρους… κύκλους. Σε φωτογράφιση». Τον πήραν στο ψιλό και δικαιολογημένα. Αλλά που να καταλάβει ο Μπέος ότι ο ρατσισμός δεν ξεπλένεται ούτε με τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ούτε με προσωπικές ιστορίες και ότι όσοι γελάνε, δεν είναι μαζί του, αλλά εναντίον του.