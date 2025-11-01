Ο… πραγματικός σφυγμός της πόλης βρίσκεται αλλού

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αν όλοι αυτοί που βγήκαν να «αποθεώσουν» τον Μπέο κατά την διάρκεια της…αγιογραφίας που του επεφύλαξε ο Χατζηνικολάου είναι ο σφυγμός της πόλης, τι να πει κανείς. Αν θέλει πάντως ο κ. Χατζηνικολάου και η δημοσιογραφική του ομάδα να ακούσουν τον πραγματικό σφυγμό της πόλης και να αντικρίσουν τα χάλια στα οποία έχει περιπέσει, μακριά από λαμπάκια, εξυπνακισμούς και…σάλια, ας έρθει στην πόλη. Η εικόνα που θα αντικρίσει, σίγουρα είναι πολύ διαφορετική απ’ όσα προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι. Το ξέρουν και το βλέπουν και οι ίδιοι, κι αυτό είναι το πιο εξοργιστικό απ’ όλα. Αλλά τα βάζεις με τον δήμαρχο;