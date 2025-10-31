Ο Βόλος δεν διψά, απλώς πληρώνει

Στη Θεσσαλία οι αγρότες κοιτούν τον ουρανό μήπως βρέξει, στην Αθήνα αρχίζουν να ανησυχούν μήπως δεν φτάσει ούτε για να πιουν, και στο μεταξύ ετοιμάζονται έργα και αυξήσεις στα τιμολόγια. Στον Βόλο, βέβαια, δεν ασχολούμαστε με τέτοια ταπεινά θέματα, τα έχουμε λύσει προ πολλού. Εδώ το νερό το πληρώνουμε ήδη «χρυσάφι», κι ας μην πίνεται. Τι να κάνουμε; Μονακό θέλαμε, την δίψα μας θα την πληρώσουμε αναλόγως.
