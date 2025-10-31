Όταν η πραγματικότητα διαψεύδει τον Μπέο

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στην κεντρική παραλία του Βόλου, θα αποκαλυφθεί το άγαλμα του Ιάσονα, δωρεά της οικογένειας Δράγνη, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Και ενώ το έργο είναι έτοιμο, ο Αχιλλέας Μπέος προανήγγειλε ότι δεν θα παραστεί, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος δεν είχε ενημερωθεί ποτέ και ότι δεν έχει καμία σχέση με το άγαλμα. Η πραγματικότητα, όπως την ξεκαθάρισε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου, είναι διαφορετική. Όχι μόνο ο Δήμος γνώριζε από το 2022, αλλά υπάρχει και έγγραφο με την υπογραφή του ίδιου του Μπέου που το επιβεβαιώνει. Δηλαδή, για άλλη μια φορά, η… «επιχειρηματολογία» του πρώτου πολίτη του Βόλου αποδεικνύεται επισήμως διαψευσμένη. Το άγαλμα, φιλοτεχνημένο από τον Αχιλλέα Βασιλείου και εγκριμένο από ειδική επιτροπή, ήδη κοσμεί την παραλία, ενισχύοντας την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης. Κάποιοι, όμως, φαίνεται ότι προτιμούν τα «διαψεύδω» από το να απολαμβάνουν τον Ιάσονα…

