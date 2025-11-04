Ό,τι λάμπει στον Βόλο… είναι κέντρο

«Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι έχουν αφεθεί στη μοίρα τους – μόνο ό,τι φαίνεται στο κέντρο», σχολιάζει Βολιώτισσα, και δύσκολα μπορεί να διαφωνήσει κανείς. Το πάρκο του Αναύρου με τα άδεια σιντριβάνια, το ελικοδρόμιο, τα πεζοδρόμια, τα ποτάμια… όλα θυμίζουν πόλη που φροντίζεται επιλεκτικά. Μήπως τελικά το πράσινο και οι χώροι αναψυχής δεν «ψηφίζουν» – κι έτσι μένουν στο περιθώριο;
