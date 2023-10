Στελέχη της ΝΔ εργάζονται για την επανεκλογή Μπέου;

2 Shares Share Tweet

Για κάποιους άλλους βέβαια, αρκετά μυημένους στο πολιτικό παιχνίδι, η κίνηση Μητσοτάκη ήταν επιβεβλημένη για να μην χρεωθεί την αρνητική δημοσιότητα και τα τερτίπια του Μπέου, ενώ στην πραγματικότητα τα στελέχη θα εργάζονται για την επανεκλογή Μπέου. Αυτό που έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι για πολλά «γαλάζια» στελέχη δεν υπάρχουν αναστολές. Ο στόχος είναι η προσωπική τους πολιτική επιβίωση και αν είναι αυτό να γίνει σε συνεργασία με τον Μπέο. So be it!