«Θα ήμουνα ευτυχής τη στιγμή που θα αποβληθεί για πάντα από το Πανεπιστήμιο ο πρώτος φοιτητής που συμμετέχει σε πράξη βίας! Θα ήταν η αρχή να γίνει ένα άλλο πανεπιστήμιο! Διότι μπορεί να μην είναι ικανή, αλλά είναι αναγκαία συνθήκη! Κυρίως γιατί οι διδάσκοντες θα είχαν κάνει ένα τεράστιο βήμα να ανεξαρτητοποιηθούν από τα κόμματα και τις παρατάξεις τους! Και τότε μπορεί να υπάρξει ελπίδα! ΥΓ. Όσο για το Ν/Σ του υπουργείου Παιδείας: Too little, too late! Πάλι συμβιβασμοί με τα πανεπιστημιακά κατεστημένα, που να μου το θυμηθείτε, πάλι θα διαμαρτύρονται! Έτσι για την επιβεβαίωση της αυτοαναφορικότητας τους!» υποστηρίζει ο συμπολίτης γιατρός, κ. Χρήστος Δερβένης.