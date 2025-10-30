Χθες στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας μάλλον βαρέθηκαν και άρχισαν τα παράπονα. «Γιατί ρωτάτε;», «πάλι ρωτάτε», «τι ώρα θα τελειώσουμε;» και τέτοια ακούγονταν συχνά πυκνά από τα βορειοανατολικά της αίθουσας, με τη βαρεμάρα να είναι ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Αλήθεια, αφού βαριέστε, τι δουλειά έχετε εκεί μέσα;
Δ.Π.
