Με αφορμή την παρέλαση στον Βόλο, η οποία φέτος ήταν περισσότερο… καρέκλες, χαμόγελα και χειραψίες παρά ουσιαστική τιμή στους μαθητές και τους συλλόγους, έγινε σαφές ότι η «επόμενη μέρα» της δημοτικής αρχής βρίσκεται ήδη σε πλήρη λειτουργία. Πολλά ονόματα ακούγονται για τη διαδοχή, και η εξέδρα των επισήμων φρόντισε να μας δώσει μια πρώτη γεύση του πολιτικού σκηνικού που έρχεται. Οι «παρών» ποζάρισαν, χαμογέλασαν στις κάμερες, και κάποιοι ίσως σημείωσαν σημάδια συμμάχων και αντιπάλων, καθώς η δημοτική εξουσία μοιάζει να κινείται ήδη σαν σκάκι, με κάθε κίνηση να μετράει για το αύριο. Το θέαμα ήταν σαφές. Ανάμεσα σε επίσημους και συμβολικές παρουσίες, οι συμμαχίες, οι ματιές, οι χειραψίες και οι μικρές καθυστερήσεις αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν ποιοι θέλουν να μείνουν, ποιοι περιμένουν την ευκαιρία και ποιοι προσπαθούν να κερδίσουν θέση στην επόμενη σελίδα της δημοτικής πολιτικής. Η εικόνα της παρέλασης, με τα πηγαδάκια και τις διακριτικές συνεννοήσεις, ήταν πιο αποκαλυπτική από κάθε ρεπορτάζ κάνοντας απόλυτα σαφές πως η πολιτική στον Βόλο δεν κρύβεται πια πίσω από τα λόγια. Κάθε παρουσία, κάθε απουσία, κάθε χειρονομία έχει πλέον την ερμηνεία της και για όσους παρακολουθούν, η επόμενη δημοτική θητεία φαίνεται να γράφεται ήδη μπροστά στα μάτια μας. Ζήτω που καήκαμε ή πνιγήκαμε. Διαλέξτε και πάρτε.