Λεωνίδας Μπαμπάνης: «Η Θεσσαλία μπορεί να γίνει τουριστικό θέρετρο των Αμερικανών»

Μίλησε στο «Ράδιο ΕΝΑ» ο πρόεδρος της «ASTA» Ελλάδας και Κύπρου

Η δημιουργία ενός δυνατού τουριστικού brand για την περιοχή της Θεσσαλίας είναι ένας από τους βασικούς βραχυπρόθεσμους στόχους του Λεωνίδα Μπαμπάνη, του Θεσσαλού τουριστικού συμβούλου και προέδρου του τμήματος Ελλάδας και Κύπρου, της Αμερικανικής Εταιρείας Ταξιδιωτικών Συμβούλων «ASTA» (American Society of Travel Advisors), μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εταιρείες στον κόσμο. Με αφορμή την απονομή του βραβείου «Chapter of the Year» 2021, της εταιρείας, στο τμήμα της Ελλάδας και της Κύπρου, ανοίγουν οι λαμπροί δρόμοι της περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, αλλά και όλης της Ελλάδας με σκοπό την προσέλκυση του αμερικάνικου κοινού και γιατί όχι και… ονείρου.



Με πάνω από 17.000 μέλη στην Αμερική και περισσότερα από 20.000 μέλη εκτός Η.Π.Α.

«Έχουμε ανάγκη την σύμπραξη όλων , καθώς χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνουν τα πράγματα, που μέχρι πριν δεν ήταν δυνατόν να γίνουν», αναφέρει ο Λεωνίδας Μπαμπάνης στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Ηλία Κουτσερή, τονίζοντας με τον τρόπο του, την οικονομική και τουριστική αλλαγή που μπορεί να επέλθει στην περιοχή μας. «Ηγούμαι ένα κομμάτι της μεγαλύτερης τουριστικής εταιρείας πρακτόρων της Αμερικής, της «ASTA», που έχει πάνω από 17.000 μέλη στην Αμερική και πάνω από 20.000 μέλη εκτός Αμερικής. Είχαμε την τύχη να μας απονέμουν το μεγαλύτερο βραβείο του 2021, το πλέον αναπτυσσόμενο «Chapter of the Year» . Το βραβείο αυτό είναι τιμή, ανάγκη, ευθύνη και μια δυναμική για την επερχόμενη χρονιά», σχολίασε για το βραβείο.

Η Θεσσαλία ως τουριστικό θέρετρο των Αμερικανών

Ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και προσοχής στο έργο του κ. Μπαμπάνη που είναι και γενικός διευθυντής της North Events, είναι η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς της Θεσσαλίας, την Περιφέρεια και όλη την ευρύτερη περιοχή για να γίνει γνωστός προορισμός στους Αμερικάνους και να αποτελέσει τουριστικό θέρετρο γι’ αυτούς. «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα λόμπι το οποίο θα λειτουργεί όλο τον χρόνο για να δυναμώσουμε τις σχέσεις μας και να γνωρίσουν κι άλλα μέρη εκτός από το νησί της Σαντορίνης και της Μυκόνου ή την Αθήνα. Δεν γνωρίζουν τη Θεσσαλία και θα κάνουμε το παν για να αλλάξει αυτό. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή για να μπορούμε να ταυτιστούμε με τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων», τόνισε και ενδυνάμωσε τις πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα. Σημειώνει ότι η περιοχή μας δεν είναι γνωστή στην Αμερική και πως δεν θα γίνει με μια απλή «επίσκεψή» τους μέσω της google, αλλά… «δίνοντάς τους έτοιμη τροφή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Ελληνικού και Κυπριακού τμήματος της «ASTA».

Ο Κ. Μπαμπάνης εμμένει στα λεγόμενά του και υπογραμμίζει ότι η μετά-covid εποχή είναι ιδανική για την Θεσσαλία, αλλά και για τα τουριστικά ζητούμενα της κουλτούρας ενός Αμερικάνου. «Έχουμε τόσα να πούμε, τόσα να δείξουμε, έχουμε ιστορία, πολιτισμό, τα οποία αν τα συνδέσουμε θα είναι πανεύκολο για τον Αμερικάνο να έρθει στην περιοχή μας, είτε μέσω Αθήνας, είτε μέσω Θεσσαλονίκης», εξηγεί ο πρόεδρος. Μάλιστα, αναφέρει ότι σχετική ενημέρωση προς τους αρμόδιους φορείς της Θεσσαλίας για όλη αυτή την προσπάθεια θα γίνει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Ενίσχυση της δυναμικότητας

του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου

«Για μένα το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα συνεχίσω να παλεύω όσο μπορώ μαζί με τους φορείς της Θεσσαλίας, την Περιφέρεια, αλλά και τις Ξενοδοχειακές μονάδες», είπε με αποφασιστικότητα ο Θεσσαλός τουριστικός σύμβουλος, για να καταστήσει σαφές ότι θέλει να ενισχύσει τη δυναμικότητά του, μια δυναμικότητα που φάνηκε εντόνως την φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Ανέλυσε όμως ακόμα περισσότερο τον σκοπό, αλλά και προσωπική επιθυμία, του ελληνικού και κυπριακού τμήματος της «ASTA» το αεροδρόμιο να είναι ένας από τους βασικούς ενδιάμεσους προορισμούς από τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Να είναι, το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, όπως εξήγησε, ο επόμενος προορισμός των Αμερικάνων, εφόσον φτάσουν στο αεροδρόμιο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. «Το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το δούμε σοβαρά», κατέληξε.

Υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος

να έρθουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα

Ο κ. Μπαμπάνης, θέλησε, μεταξύ άλλων, να τονίσει την σημαντικότητα της έλευσης του αμερικάνικου τουρισμού, ενός τουρισμού που ακόμα στην Ελλάδα, δεν έχει ευδοκιμήσει. Φέτος, εξηγεί ο ίδιος, έγινε το μεγάλο ρεκόρ αφίξεων πτήσεων από την Αμερική στα ελληνικά αεροδρόμια. «Δεν είχαμε καταγράψει ποτέ εννέα πτήσεις καθημερινά από την Αμερική στην Ελλάδα», δηλώνει ο πρόεδρος, ενώ συνεχίζει, λέγοντας πως υπάρχει έντονα το ενδεχόμενο δύο από αυτές τις πτήσεις να συνεχίσουν τον Οκτώβριο τα δρομολόγια και μέσα στην χειμερινή περίοδο. «Αν μείνουν δύο εταιρείες τον χειμώνα, η Emirates και η Delta, νομίζω ότι έχουμε βάλει ήδη το νερό στο αυλάκι και μπορούμε να βοηθηθούμε πάρα πολύ σοβαρά», υπογραμμίζει σχετικά.

Στη συνέχεια εξηγεί ότι υπάρχει ο χώρος και ο χρόνος να έρθουν οι Αμερικάνοι στην Ελλάδα και να γίνει θέρετρο των διακοπών τους. Η οικονομική παράμετρος είναι μόνο ένα από τα θετικά στοιχεία, ενώ κάνει λόγο για ένα γενικότερο «ρεύμα» το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο.

«Το χρηματικό κομμάτι είναι 1 προς 5. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας Αμερικάνος ξοδεύει χρήματα και κάθεται 15 μέρες σε έναν τουριστικό προορισμό. Φυσικά, πρέπει με κάποιον τρόπο να επαναφέρουμε κι εμείς το ρεύμα προς την Ελλάδα, ένα ρεύμα που είναι ανεκμετάλλευτο και μη εκπαιδευμένο», δηλώνει ο πρόεδρος.

Το βάρος της όλης προσπάθειας είπε πως έγκειται στη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση των τουριστικών πρακτόρων. Το χαρακτήρισε μάλιστα, από τα σημαντικότερα κομμάτια της προσπάθειας για τουριστική ανάπτυξη. «Ένας ενημερωμένος πράκτορας είναι ο καλύτερος πωλητής για την περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.