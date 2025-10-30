Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλία- «Γιαγιά, δεν το τρώω… έχει σφήκα μέσα!»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Μια μικρή οικογενειακή στιγμή στα Τρίκαλα εξελίχθηκε σε απρόσμενο περιστατικό, όταν γιαγιά αγόρασε σιροπιαστό γλυκό για να κεράσει το εγγονάκι της.

Το παιδί, πριν καν δοκιμάσει, σταμάτησε ξαφνιασμένο: «Γιαγιά, δεν το τρώω… έχει σφήκα μέσα!».

Πράγματι, όπως φαίνεται καθαρά στη φωτογραφία του TrikalaNews.gr, το κεφάλι μιας μικρής σφήκας διακρίνεται στο φύλλο του γλυκού.

Η εικόνα προκαλεί έκπληξη και προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει την ανάγκη προσοχής στη διατήρηση και τον έλεγχο των τροφίμων.

Το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο, ωστόσο η φωτογραφία μιλά από μόνη της.