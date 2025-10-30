Απόγευμα τρόμου για γυναίκα στη Λάρισα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στη Λάρισα, σε συνοικία της πόλης.

Γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία για επεισόδιο ζευγαριού σε ιδιαίτερα έντονο ύφος και άμεσα στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να απομακρύνουν τη γυναίκα σε ασφαλές μέρος ξεκινώντας παράλληλα και την αναζήτηση του άνδρα, που σύμφωνα με πληροφορίες κρατούσε και αντικείμενο στο επεισόδιο.

Πηγή: Larissanet.gr