Διεκόπη για τις 28 Νοεμβρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας στα Τέμπη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Για τις 28 Νοεμβρίου διέκοψε το Μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας την εκδίκαση της υπόθεσης για τα εξαφανισμένα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, η οποία συγκρούστηκε στα Τέμπη με επιβατική αμαξοστοιχία με αποτέλεσμα τον θάνατο 57 ανθρώπων τον Φεβρουάριο του 2023.

Η σημερινή ήταν μια διαδικασία με αρκετή ένταση και αντεγκλήσεις μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που ζητούσαν αναβολή, και της πλευράς των συγγενών. Το δικαστήριο τελικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα για την αναβολή με βάση απόφαση της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

Κατηγορούμενοι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και της απείθειας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και της ηθικής αυτουργίας στην απείθεια.

Ο μόνος που προσήλθε και κάθισε στο εδώλιο ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ καεί που επίσης προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών .

Η υπόθεση ήρθε για πρώτη φορά στο ακροατήριο τον περασμένο Ιούνιο αλλά πήρε αναβολή για τις 13 Οκτωβρίου, όταν και ξεκίνησε η εκδίκαση αλλά διεκόπη .

Σήμερα διεκόπη εκ νέου χωρίς σε καμιά περίπτωση μέχρι στιγμής να ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, καθώς συζητήθηκαν τα αιτήματα που έθεσαν στο δικαστήριο οι δύο πλευρές.

Πηγή: protothema.gr