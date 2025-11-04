Έκλεβε επί τρία χρόνια το ταμείο fast food

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας καταδικάστηκε Τρικαλινός σε ποινή κάθειρξης πέντε (5) ετών για το κακούργημα της κλοπής κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος γνωστής επιχείρησης φαστ φουντ όπου εργαζόταν επί σειρά ετών.

Όπως καταγράφει το trikalavoice.gr και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο καταδικασθείς τέλεσε τις πράξεις αυτές κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2023 συνεχώς, αποσπώντας συστηματικά χρηματικά ποσά από την επιχείρηση. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, επιβάλλοντας την ανωτέρω ποινή κάθειρξης.

Ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση, με το Δικαστήριο να παρέχει ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Συνήγοροι πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας παρέστησαν οι δικηγόροι Χαράλαμπος Τσιρογιάννης και Απόστολος Γκατζιός.

Πηγή: trikalavoice.gr