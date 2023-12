Ένας Θεσσαλός που διαπρέπει στον κλάδο των παιχνιδιών

2 Shares Share Tweet

Ο Τρικαλινός Sales and Marketing Director της Desyllas Group κ. Χρήστος Τζαφόλιας, μας άνοιξε την πόρτα του γραφείου του, και είχαμε μια απολαυστική συνομιλία με πολύ αυτοσαρκασμό και πολύ καλή διάθεση. Εστίασε στις αξίες που ακολουθεί και για το πως έχει καταφέρει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα έως τώρα στον επαγγελματικό και προσωπικό στίβο.

Πως ξεκίνησε το ταξίδι στον κόσμο των παιχνιδιών;

Όλα ξεκίνησαν πριν από 12 χρόνια όταν εργαζόμουν σε branch πολυεθνικής στην Ελλάδα και ένα ωραίο απόγευμα Τετάρτης, χτύπησε το κινητό μου τηλέφωνο. Ήταν μια γνωστή μου από πολυεθνικό headhunt office στην Ελλάδα όπου μου είπε: “έχω την κατάλληλη θέση για εσένα”. Δεν μου πήρε πολύ χρόνο να καταλάβω, μιλώντας και με τον Πρόεδρο κ Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αναστάσιο Δεσύλλα, πόσο δίκιο είχε η συγκεκριμένη κυρία με αρχικά Λ.Σ.

Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που ασχοληθήκατε στην εταιρεία Δεσύλλας;

Ο επίσημος ρόλος μου με το ξεκίνημα ήταν αυτός του Υπεύθυνου Πωλήσεων. Ο στόχος μου ήταν η πλήρης αναδιάρθρωση του τμήματος Πωλήσεων της εταιρείας με σκοπό φυσικά την αύξηση πωλήσεων. Βέβαια όταν αγαπάς κάτι πολύ, στην συγκεκριμένη περίπτωση τα επιτραπέζια παιχνίδια, ποτέ δεν μένεις στον «επίσημο» ρόλο σου. Αυτό νομίζω είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Όχι τόσο με το να χώνεσαι στα πόδια του άλλου αλλά με αγάπη για αυτό που κάνεις να προσπαθείς να βελτιώσεις ότι ακουμπάει τον τελικό στόχο, πάντα ταπεινά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ποιο είναι κατά την γνώμη σας το κλειδί για αύξηση των πωλήσεων και πως το κατακτάτε κάθε χρονιά;

Έχοντας περάσει από πολλά σοβαρά «μαγαζιά» σε διαφορετικούς κλάδους όπως τρόφιμα, υπηρεσίες και premium είδη οικιακής χρήσης απευθείας πώλησης, κατάλαβα ότι το κλειδί δεν είναι να προσπαθείς να αυξήσεις τις πωλήσεις, με χιλιάδες τεχνικές και εκατομμύρια επιχειρήματα προς τον πελάτη, αλλά να δημιουργείς κάθε μέρα κυριολεκτικά αυτές τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η πώληση να έρθει μόνη της. Πως; Ε, αυτό θα το κρατήσω για μένα (γέλια) καθώς είναι η μυστική μου συνταγή για την επιτυχία. Σαν το καβουροπάτι ένα πράμα!

Ακούμε συχνά για τις ομάδες, παίζουν ρόλο ή όχι στην εξέλιξη μιας εταιρείας;

Αν ρωτήσετε τους συνεργάτες μου θα σας πουν ότι η πιο πολυσύχναστη ατάκα που λέω είναι ότι: «Τα πρωταθλήματα δεν τα παίρνει ο παίχτης ή η ντίβα αλλά η ομάδα». Τόσο σημαντικό λοιπόν ρόλο έχει για μένα η ομάδα. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να μπορεί ένας προπονητής να επιλέγει ο ίδιος τους παίχτες της ομάδας του. Αρκεί να εγκρίνει και το Budget ο ιδιοκτήτης βέβαια (γέλια). Δεν φτάνει βέβαια να μαζέψεις τους καλύτερους παίχτες αλλά πρέπει να ξέρεις και να τους βάζεις να παίζουν στην κατάλληλη θέση για να αποδίδουν τα μέγιστα. Ίσως το πιο σημαντικό απ’ όλα βέβαια είναι να ξέρεις την θέση του άλλου.

Αν δεν έχεις εσύ ο ίδιος βρεθεί στην θέση την οποία βρίσκεται ένα μέλος της ομάδας σου, τότε είναι βέβαιο ότι δεν θα ξέρεις καταρχήν πως νιώθει μέσα σε αυτή. Σε κάθε συνθήκη, σε κάθε χαρά ή λύπη, σε κάθε δύσκολη ή εύκολη κατάσταση. Γιατί όσο και να το «παίζεις» μανατζαραίος (εκ του manager) αν δεν έχεις σηκώσει μανίκια στην πορεία σου, δεν μπορείς να διοικήσεις.

Από που ξεκίνησε ο Χρήστος Τζαφόλιας;

Έχω κάνει πολλές δουλειές και από πολύ μικρός προσπαθούσα να έχω το δικό μου χαρτζιλίκι, έχοντας ως αρχή ότι οι γονείς μου ήδη υπερβαίνουν εαυτόν για να μπορώ να έχω ίσες ή καλύτερες ευκαιρίες από τους υπολοίπους της γενιάς μου. Έτσι λοιπόν ήθελα να μπορώ να αγοράζω ένα εισιτήριο για ένα αγαπημένο μου group (Iron Maiden) μόνος μου ή να πάρω έναν αγαπημένο μου δίσκο/cd κ.ο.κ. . Ακόμα πήγαινα σχολείο (Λύκειο) όταν ξεκίνησα να εμφανίζομαι σε συνοικιακά μαγαζιά με την έτερη αγάπη μου, αυτή της μουσικής. Και ακόμα παίζω ζωντανή μουσική δεν το έχω αφήσει από την ζωή μου ποτέ.

Έχω υπάρξει ασφαλιστής στα φοιτητικά μου χρόνια, όταν απελευθερώθηκε η τηλεφωνία στην Ελλάδα (ναι κάποτε είχαμε υποχρεωτικά ένα πάροχο) και έχω κάνει ασφάλεια πυρός όταν οι πυρκαγιές δεν ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες αλλά σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έχω βρεθεί να κρατάω σημειώσεις σε meeting της Lockheed and Martin στην Ελλάδα στο U.S. Commercial Service της Αμερικάνικης Πρεσβείας, και λίγα χρόνια μετά να μαθαίνω τι σημαίνει FMCG ως Product Manager στην μεγαλύτερη (εκείνη την εποχή) αρτοβιομηχανία της χώρας, στην εταιρεία «Κατσέλης».

Από εκεί στην πολυεθνική Tupperware Hellas έμαθα την μαγεία του καναλιού της απευθείας πώλησης και το πόσο σημαντικό είναι να δίνεις κίνητρο, εφόδια, να αγαπάς το προϊόν και να δίνεις ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης στους ανθρώπους. Και πάνω από μια δεκαετία πλέον είμαι στην πιο δημιουργική θέση και εταιρεία (so far) στην εταιρεία εκδόσεων παιχνιδιών και παιδικών βιβλίων Δεσύλλας.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο σας επίτευγμα στην εταιρεία Δεσύλλας;

Το μεγαλύτερο μου επίτευγμα είναι ότι στα 10+ χρόνια έχω χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Δεσύλλα, ώστε να μπορώ να σχεδιάζω και να υλοποιώ με τις ομάδες μου, τις στρατηγικές της εταιρείας απρόσκοπτα και χωρίς επιπλοκές καθώς στην δουλειά μας time does matter.

Από εκεί και πέρα πολλά έχουν γίνει μέσα σε αυτά τα 10+ χρόνια όπου με πολύ προσωπική σκληρή δουλειά και επιμονή, με την αμέριστη βοήθεια του εκάστοτε άμεσου συνεργάτη μου, αλλά και με την στήριξη, την εμπιστοσύνη και την βοήθεια του Προέδρου η εταιρεία έχει αλλάξει σελίδα. Από μια μικρή βιοτεχνία συγκεκριμένης δυναμικής φτάσαμε στους 3 φιναλίστ να διεκδικούμε παγκόσμια διάκριση με ένα παιχνίδι μας (το EMOJITO) το KinderSpiel des Jahres (Παιδικό παιχνίδι της χρονιάς) ανάμεσα από εκατοντάδες publishers της βιομηχανίας παιχνιδιού.

Υπάρχουν παιχνίδια αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατασκευασμένα στις εγκαταστάσεις μας στο Περιστέρι, όπου παίζονται από λάτρεις των επιτραπέζιων στην Αμερική, στην Ασία, στην Ευρώπη.

Εμπλουτίσαμε την γκάμα μας από προϊοντικό κατάλογο 20 σελίδων, στις …(κάτσε να ανοίξω το νέο κατάλογο γιατί δεν θυμάμαι-γέλια) 80! Ξεπεράσαμε τις 100.000 σε τεμάχια από την μοναδική επετειακή σειρά παιχνιδιών για το 1821, που τελεί υπό την αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου. Με την συγκεκριμένη σειρά του 1821, φτάσαμε μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, όπου με μεγάλη μας τιμή, αφού λάβαμε τα συγχαρητήρια, παρουσιάσαμε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου όλα τα παιχνίδια της σειράς, πως αναπτύχθηκαν, τι περιέχουν, ποιοι είναι οι συντελεστές κ.ά. Με την επετειακή μας σειρά 1821 επισκεφτήκαμε επίσης την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για να λάβουμε την ευλογία και τα συγχαρητήρια του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου.

Η είσοδός μας στην νέα κατηγορία των παιδικών βιβλίων ως εκδότες βιβλίων εκτός των παιχνιδιών είναι σίγουρα ακόμα ένα μεγάλο επίτευγμα. Πολύ καιρό τώρα σχεδιάζαμε την είσοδό μας σε αυτό το χώρο, καθώς ότι κάνεις πρέπει να το κάνεις με πλάνο και όχι επειδή είδες κάποιο όνειρο θερινής ή εαρινής νυκτός! Έτσι ακριβώς έγινε, από το πρώτο μας εκδοτικό εγχείρημα κιόλας, βιβλία όπως «Η μέρα που έγινα και εγώ Λύκος», «Γενναία σαν Λύκος» και «ο Ανησυχόσαυρος» κατέκτησαν τις καρδιές των μικρών μας αναγνωστών και μπήκαν στις Χρυσές λίστες ELNIPLEX.

Τέλος η αγαπημένη μου κατηγορία των Party Games (που λιώνω σουκου με την παρέα μου) θα αρχίσει να εμπλουτίζεται σημαντικά από φέτος με επιλεγμένα εξαιρετικά επιτραπέζια απ’ όλο τον κόσμο. Τίτλοι όπως η «Ανο(η)σία της Αγέλης» και το «Πλάκα με κάνεις» πιστεύω θα μονοπωλήσουν τα τραπέζια στις παρέες στα play café και στα φοιτητόσπιτα.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το μέλλον και τι είναι σημαντικό για εσάς να προσέξει κανείς;

Προβλέψεις κάνουν τα μέντιουμ (αρκετά κερδοφόρα επιχείρηση by the way). Δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις, όπως δεν μου αρέσει να κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον η σκακιέρα γεωπολιτικά και οικονομικά ούτε το Chat gtp, όσο καλά prompts και να του βάλεις, δεν θα μπορέσει να σου πει τι μπορεί να συμβεί αύριο. Μάλλον θα βγάλει “bad command or file name”.

Μου αρέσει να κοιτάζω το σήμερα. Να αναλύω και όχι να παραλύω τις πληροφορίες. Να ξέρω που βρίσκομαι και να θέτω προσωπικούς στόχους που θέλω να φτάσω. Και θα φτάσω no matter what. Eυελιξία και προσαρμοστικότητα είναι δύο λέξεις που πρέπει να βγουν από το χρονοντούλαπο της εξέλιξης. Ειδικά τώρα. Αν ξέρεις καλά που πατάς ίσως να έχεις και λιγότερες πιθανότητες να χάσεις. Κάνε το σταυρό σου και διάβαινε όπως έλεγαν οι παππούδες μας, και όποιος είχε την υπομονή να διαβάσει λίγο αυτά που λέω, τότε έξω από το γραφείο μου, η ομάδα μου έχει κολλήσει 2 χαρτιά.

Ευχαρίστως από κοντά να κάνω free of charge coursera σε όσες και όσους αντέχουν λίγο explicit lyrics παραπάνω.. και όπως λένε και οι σοφοί γέροντες: “it’s a long way to the top if you wanna rock n roll”.

Πηγή: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2023