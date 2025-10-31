«Επιχειρώ και αναπτύσσομαι έξυπνα» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δύο νέες δράσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Δύο νέες δράσεις ΕΣΠΑ για νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία «τρέχουν» με ενισχύσεις έως 70%. Αιτήσεις θα υποβάλλονται από 27/11/2025 έως και 30/01/2026 και για τις δύο δράσεις, με χρόνο υλοποίησης τους 24 μήνες για επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 425.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά δράση είναι 20 εκατ. ευρώ.

«Αναπτύσσομαι έξυπνα»

Η Δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 2021-2027 και έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 και εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, κατά τη χρήση 2024 διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ (Κύριος ή/και δευτερεύων ΚΑΔ) που θα συμπεριλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) της αναλυτικής πρόσκλησης και πληρούν το σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές θα ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης.

Ως υφιστάμενες στο πλαίσιο της δράσης νοούνται οι επιχειρήσεις:

που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ προγενέστερη της 1/1/2023 και

διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις, κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και κατά την υποβολή της αίτησης έχουν υποβληθεί και εκκαθαριστεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (έντυπα Ε3 & Ν) για τα έτη 2023 & 2024 στην ΑΑΔΕ.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως και 425.000€.

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Η μεθοδολογία Αξιολόγησης που θα εφαρμοσθεί είναι η συγκριτική για το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα app.opske.gr, στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ / ΕΦ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027.​​

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το οποίο να αφορά σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με ημερομηνία έναρξης στην ΑΑΔΕ προγενέστερη της 1/1/2023.​​

Περίοδος υποβολής

από 27/11/2025 έως 30/1/2026 (και ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/)​ κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο Ηλεκτρονικής Υποβολής στο Παράρτημα Ι)

και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ».

«Επιχειρώ έξυπνα» στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε τομείς και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν από την Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την περίοδο 2021-2027 και εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δικαιούχοι είναι νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το οποίο να αφορά σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Ως νέες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την 1η/1/2023 και έπειτα.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000 € έως και 425.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Η μεθοδολογία Αξιολόγησης είναι η συγκριτική για το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα στο πλαίσιο της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα app.opske.gr, στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ / ΕΦ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

Στόχος της δράσης είναι η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η αύξηση των εξαγωγών, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης των επενδυτικών προτεραιοτήτων που έχουν αναδειχθεί από την Περιφερειακή Εξειδίκευση της ΕΣΕΕ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021-2027 του ΕΣΠΑ 2021-2027.​​

Σε ποιους απευθύνεται

Νέες και υπό σύσταση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της δράσης και προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το οποίο να αφορά σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση. Ως νέες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από 1​/1/2023 και έπειτα.

Περίοδος υποβολής

από 27/11/2025 έως 30/1/2026 (και ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/)​ κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο Ηλεκτρονικής Υποβολής στο Παράρτημα Ι) και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ / ΕΝΤΑΞΗΣ».

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 7η Αυγούστου 2025 (ημερομηνία έγκρισης της εξειδίκευσης …

Τι χρηματοδοτείται

Δαπάνες προσωπικού

Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 30.000 €

(Νέο προσωπικό έως 2 ΕΜΕ και έως 15.000 €/ ΕΜΕ) (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή) έως 25% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Λοιπός Εξοπλισμός επιχείρησης έως 5% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 100.000€ και έως 50.000€ ανά μεταφορικό μέσο

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 70% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως 1.500€

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 5.000€

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έως 3 πιστοποιητικά και έως 10.000€ και έως 5.000€ ανά πιστοποιητικό

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 7% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 15.000€

Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 20.000 €

Δαπάνες Λογισμικού

06.07. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Έμμεσες Δαπάνες

Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Υποχρεωτική κατηγορία (με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021))

Διευκρινίζεται ότι, για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά είναι τα μέγιστα επιλέξιμα για κάθε κατηγορία δαπάνης.

Τα ανωτέρω ποσά/ποσοστά κατηγοριών δαπανών και επιμέρους υποκατηγοριών δαπανών θα πρέπει να τηρούνται κατά το στάδιο της αξιολόγησης/έγκρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κατά το στάδιο της υλοποίησης κατά την αξιολόγηση/έγκριση των υποβληθέντων αιτημάτων τροποποιήσεων του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

