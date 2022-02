10 Shares Share Tweet

Εργαστήριο Γλωσσολογίας: Ομιλία Professor David Little (16.02.2022, 18.00-19.30) θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας (ΕργΓΛΩ) του Τμήματος Γλωσσικών & Διαπολιτισμικών Σπουδών, θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2022 διαδικτυακή (μέσω MS Teams) ομιλία του κ. David Little, Professor & Fellow Emeritus (CLCS), Trinity College, University of Dublin, IE.