Γνώριζαν τις συνήθειες των ιδιοκτητών και ρήμαζαν καινούργια αυτοκίνητα

Πως χρησιμοποίησαν κλεμμένο όχημα από τη Λάρισα για παρανομίες

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι Αρχές εντόπισαν κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην κλοπή αυτοκινήτων στις πόλεις της Λαμίας και της Λάρισας. Η σπείρα επέλεγε κυρίως οχήματα νεότερης τεχνολογίας και εμπορικά μοντέλα, τα οποία στη συνέχεια είτε πωλούσε παράνομα είτε χρησιμοποιούσε για ανταλλακτικά.

Τα χαρακτηριστικά της δράσης δείχνουν υψηλό βαθμό οργάνωσης:

Οι κλοπές γίνονταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες, σε περιοχές με χαμηλή κυκλοφορία ή κακό φωτισμό.

Οι δράστες γνώριζαν τις συνήθειες των ιδιοκτητών, επιλέγοντας οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε σταθερά σημεία και χωρίς ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών τμημάτων Λαμίας και Λάρισας ήταν καθοριστική για την εξιχνίαση αρκετών υποθέσεων και την ανάκτηση μέρους των κλεμμένων οχημάτων.

Παράλληλα, η υπόθεση αναδεικνύει μια ευρύτερη τάση: οι κλοπές αυτοκινήτων σε αστικά κέντρα αυξάνονται, με στόχο κυρίως οικονομικά αποδοτικά οχήματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας, όπως συναγερμούς ή παρκαρίσματα σε καλά φωτισμένους χώρους.

Ειδικοότερα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάσθηκαν τρείς (3) κλοπές και τρείς (3) απόπειρες κλοπών οχημάτων, σε περιοχές της Λαμίας και της Λάρισας.

Από την αξιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τρείς (3) Έλληνες και δύο (2) αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, όπως διακριβώθηκε, το χρονικό διάστημα από 01-10-2024 έως και 09-10-2024, κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, οι ανωτέρω ενέχονται, με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση, ανά περίπτωση, στη διάπραξη:

Δύο κλοπών Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων, από περιοχές της Λαμίας.

Δύο αποπειρών κλοπών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και μίας απόπειρας κλοπής Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου, ομοίως από περιοχές της Λαμίας.

Μίας κλοπής Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, από περιοχή της Λάρισας, το οποίο, όπως προέκυψε, χρησιμοποιήθηκε ως μέσω μεταφοράς για τέλεση αξιόποινων πράξεων στη Λαμία.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Προτάσεις για αντιμετώπιση

Ενίσχυση μέτρων ασφάλειας: Τοποθέτηση συναγερμών και συστημάτων GPS στα οχήματα, ειδικά σε νεότερα και εμπορικά μοντέλα.

Ενημέρωση πολιτών: Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για ασφαλές παρκάρισμα και προσοχή σε ύποπτες κινήσεις στην περιοχή.

Συντονισμένη αστυνόμευση: Περισσότερες περιπολίες σε περιοχές με ιστορικό κλοπών και τακτικοί έλεγχοι σε ύποπτες ομάδες.

Κοινότητα και τεχνολογία: Ανάπτυξη εφαρμογών ή πλατφορμών όπου οι πολίτες μπορούν να καταγράφουν και να μοιράζονται ύποπτες κινήσεις σε πραγματικό χρόνο.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί προειδοποίηση ότι η πρόληψη και η οργανωμένη αστυνόμευση μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις κλοπές, ενώ η συνεργασία πολιτών και Αρχών είναι καθοριστική για την ασφάλεια των οχημάτων και της κοινότητας συνολικά.

Με πληροφορίες από lamiafm1.gr και lamia report.gr