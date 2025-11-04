«Η ελληνική ύπαιθρος δεν έχει τίποτα να περιμένει από την στυγνά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ε. Λιακούλη στο ΕΡΤ NEWS για κλείσιμο ΕΛΤΑ περιφέρειας

«Ο ‘’αιφνίδιος θάνατος’’ των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, με απόφαση της κυβέρνησης και των εντεταλμένων διοικήσεων που η ίδια όρισε και αποτελούνται από γαλάζια ‘’golden boys’’, καταδεικνύει τι ακριβώς εννοεί η ΝΔ του κ. Μητσοτάκη, όταν λέει ότι την απασχολεί και την προβληματίζει το μέλλον της περιφέρειας και των μικρών τοπικών κοινωνιών», τόνισε εισαγωγικά η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη, στην εκπομπή ‘’Συνδέσεις’’ της ΕΡΤ NEWS, με τους δημοσιογράφους Κ. Παπαχλιμίντζο και Κ. Δούκα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε πως είναι δυνατό αυτές ακριβώς οι μικρές, τοπικές κοινωνίες που κατά πλειοψηφία αποτελούνται από ηλικιωμένα -συνήθως χωρίς ψηφιακή εκπαίδευση και εμπειρία- άτομα, να ‘’προσαρμοστούν’’ τόσο ξαφνικά και απροειδοποίητα στο νέο καθεστώς που επιβάλλει η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ, σε σημείο τόσο ακραίο που ξεσήκωσε ακόμη και τους ίδιους τους βουλευτές της, οι οποίοι κατά την χθεσινή πολύωρη σύσκεψη της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, κυριολεκτικά, τα ‘’έψαλλαν’’ στους ιθύνοντες του μέτρου.

Παράλληλα, η βουλευτής τόνισε πως τα τοπικά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στις μικρές επαρχιακές κοινωνίες δεν εξυπηρετούν μόνο τις ανάγκες αλληλογραφίας των κατοίκων, αλλά χρησιμοποιούνται και για τη λήψη των συντάξεων, όπως αξιοποιούνται και ως ‘’άτυπα ΚΕΠ’’, ενώ και το κόστος των ΕΛΤΑ είναι κατά πολύ μικρότερο από άλλες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταχυμεταφορών.

«Μα πάνω απ’ όλα, το ξαφνικό ‘’λουκέτο’’ στα περιφερειακά ΕΛΤΑ ‘’ξεμπροστιάζει’’ το δήθεν κοινωνικό προσωπείο της ΝΔ, αφού τα ‘’κροκοδείλια δάκρυα’’ που τώρα χύνει, δεν πείθουν κανέναν σε ό,τι αφορά τις ‘’μέριμνές’’ της για την ερημοποίηση της υπαίθρου και τη συρρίκνωση των χωριών της, δεδομένου ότι όλα αντιμετωπίζονται στη λογική ενός στεγνού λογιστικού κόστους, το οποίο αδιαφορεί για τις περαιτέρω κοινωνικές συνέπειες», συμπλήρωσε η Ευαγγελία Λιακούλη.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε: «Τί χρειάζεται ένας πολίτης για να παραμείνει σε μια τοπική κοινωνία της ελληνικής περιφέρειας; Ένα σχολείο, ένα Κέντρο Υγείας και μια υποδομή τύπου ΕΛΤΑ, με πολλαπλές λειτουργίες -πέραν της εξυπηρέτησης των αναγκών αλληλογραφίας- όπως συμβαίνει τώρα. Στην δημόσια παιδεία η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχώς αποτυγχάνει, με πολλά σχολεία της περιφέρειας να κλείνουν κάθε χρόνο. Στην δημόσια υγεία, τα περιφερειακά κέντρα υγείας δεν διάγουν και τις καλύτερες ημέρες τους. Τώρα με τα ΕΛΤΑ, ήρθε και το τελειωτικό ‘’χτύπημα’’ για την ελληνική ύπαιθρο και τους πολίτες που παραμένουν εκεί, κρατώντας στην ουσία ‘’Θερμοπύλες’’. Ιδίως σε σχέση με τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση δεν διαβουλεύτηκε και δεν διαπραγματεύτηκε απολύτως τίποτα και με κανέναν. Γι’ αυτό και τώρα προβαίνει σε θεαματική ‘’κωλοτούμπα’’, σε σχέση με την αρχική απόφασή της, αν και πλέον γίνεται πιστευτή μόνο από μια δράκα φανατικών υποστηρικτών της -ούτε καν των ίδιων των βουλευτών της που δικαίως εξεγείρονται», τόνισε καταληκτικά η Ευαγγελία Λιακούλη.

