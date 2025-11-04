Νέο ΔΣ στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις 18/10/2025 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Θεσσαλίας με την σύνθεση που προέκυψε από τις εκλογές στις 5/10/2025.

Στη συνεδρίαση προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας:

Πρόεδρος: Παναγιώτου Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Σιώκος Μιχαήλ

Γενική Γραμματέας : Καρυώτη Κυριακή

Οργανωτικός Γραμματέας : Γούλας Χαράλαμπος

Ταμίας : Λαδοπούλου Αικατερίνη

Επίσης τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όπως προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας:

1. Καμπέρη Φανή

2. Καρπέτας Γεώργιος