Νέο ΔΣ στην Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στις 18/10/2025 πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Θεσσαλίας με την σύνθεση που προέκυψε από τις εκλογές στις 5/10/2025.
Στη συνεδρίαση προέκυψε η ακόλουθη σύνθεση για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας:
Πρόεδρος: Παναγιώτου Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Σιώκος Μιχαήλ
Γενική Γραμματέας : Καρυώτη Κυριακή
Οργανωτικός Γραμματέας : Γούλας Χαράλαμπος
Ταμίας : Λαδοπούλου Αικατερίνη
Επίσης τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής όπως προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας:
1. Καμπέρη Φανή
2. Καρπέτας Γεώργιος
