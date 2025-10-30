«Όχι στο κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ, που αφήνουν ακάλυπτες μεγάλες περιοχές και εντατικοποιούν την εργασία»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στην απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, που έχει την στήριξη της κυβέρνησης, να κλείσει περισσότερα από 200 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους και 9 στη Θεσσαλία (Τύρναβος, Αγιά, Συκούριο, Βελεστίνο, Ζαγορά, Αργαλαστή, Πύλη, Σοφάδες, Βραγκιανά), αφήνοντας μεγάλες περιοχές χωρίς ταχυδρομική και τραπεζική κάλυψη, με χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, ειδικά στην επαρχία, θα αυξήσει την εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζομένων σε αυτά και των διανομέων που θα αναγκαστούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, ενώ θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κατάστημα, καθώς θα εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο κόσμο. Και όλα αυτά τη στιγμή που τα υποκαταστήματα παρέχουν νευραλγικές υπηρεσίες όπως απόδοση συντάξεων, επιδόματα, τραπεζικές υπηρεσίες, αποπληρωμή λογαριασμών κλπ., με τους κατοίκους -κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας- να αναγκάζονται να μετακινούνται ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα ώστε να κάνουν τις συναλλαγές τους.

Η απόφαση αυτή δεν είναι κεραυνός «εν αιθρία», αλλά αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων «λουκέτων» του προηγούμενου διαστήματος στα πλαίσια της λεγόμενης «αναδιοργάνωσης του δικτύου των υποκαταστημάτων» προκειμένου να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίησή τους και η παράδοσή τους σε «στρατηγικό επενδυτή» αλλά και στην επίτευξη του στόχου να γίνουν τα ΕΛΤΑ ανταγωνιστικά και κερδοφόρα.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας απαιτεί:

Να μην κλείσει κανένα υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Θεσσαλία και γενικότερα.

Να γίνουν προσλήψεις στα ΕΛΤΑ μόνιμου προσωπικού με πλήρη και σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα για την κάλυψη των κάτοικων όλης της Θεσσαλίας και της χώρας.

Σύγχρονες αναβαθμισμένες υπηρεσίες ταχυδρομικού έργου με κριτήριο την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, απέναντι στην πολιτική του κόστους – οφέλους που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώματα και οδηγεί την ύπαιθρο στον μαρασμό κάνοντας την καθημερινότητα του λαού ακόμη πιο δύσκολη (αποστάσεις, οδικό δίκτυο, συγκοινωνία, κ.α.).