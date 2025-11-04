Ορκίστηκαν και πήραν τα πτυχία τους στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε πανηγυρική ατμόσφαιρα (βίντεο)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Σε μια πανηγυρική έως και …γηπεδική ατμόσφαιρα ορκίστηκαν και έλαβαν τα πτυχία τους στο πλαίσιο τελετής ορκωμοσίας φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σήμερα το πρωί της Τρίτης στη Λάρισα.

Οι τελετές ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων και πτυχίων στους αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Προπτυχιακών Σπουδών αντίστοιχα των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκαν με χαρές γέλια και πολλές αγκαλιές στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα έγινε ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές» Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» και αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Πηγή: onlarissa.gr