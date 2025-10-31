Παίρνουν τα πτυχία τους οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΘ

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Τα πτυχία τους παίρνουν οι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τις τελετές ορκωμοσίας να διεξάγονται στις 5, 6, 7, & 10 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής, στο Campus Βιόπολις στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα των ορκωμοσιών είναι το εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09.30

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

11.00

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

12.30

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

09.30

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

11.00

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα

Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο

Πρόληψη και Έλεγχος Κλινικά Σοβαρών Λοιμώξεων σε Μονάδες Υγείας

ΔΠΜΣ Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση

ΔΠΜΣ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

12.30

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ορκωμοσία Αποφοίτων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βιολογία της Αναπαραγωγής-Βιοδείκτες στη Μαιευτική & Γυναικολογία-Περιγεννητική Ιατρική

Γενετική του Ανθρώπου – Γενετική Συμβουλευτική

Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή

Καρδιακή Ανεπάρκεια – Καρδιο-Ογκολογία – Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση

Νευροαποκατάσταση

Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων