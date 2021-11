Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: 6o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας– CSUM2022

Στη Σκιάθο από τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου

To 6o Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας– CSUM2022 θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο στις 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2022, το οποίο οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TTLog, με την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου να προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την περίληψη της επιστημονικής εργασίας με κεντρικό θέμα του Συνεδρίου “Smart Energy for Smart Transport”. Μέσω της ανακοίνωσης του πανεπιστημίου αναφέρεται ότι η διοργάνωση του Συνεδρίου γίνεται και σε συνεργασία με τα: Eindhoven University of Technology, Technion Israel Institute of Technology, Universidade do Porto, Université du Luxembourg, University of Hawaii at Manoa και University of Southampton.

Οι θεματικές ενότητες της περίληψης είναι: Electric and clean energy in transportation, Emerging and innovative technologies in transport, Active and non-motorized travel, Equitable, just and inclusive transportation, Sustainable and resilient supply chain, Urban design and transport infrastructure.

Επιπλέον των τεχνικών συνεδριών, το Συνέδριο θα περιλαμβάνει:

-Ομιλίες από διακεκριμένους ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου πάνω σε καινοτόμες τεχνολογίες και πρωτότυπες εφαρμογές έξυπνης ενέργειας για έξυπνες μεταφορές.

-“Open academia brokerage event”, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία σε νέους ερευνητές να επιδείξουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και τις επιστημονικές τους δεξιότητες σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ερευνητικά ινστιτούτα που προτίθενται να ενισχύσουν τις σπουδές και/ή την επαγγελματική τους καριέρα.

-Ημερίδες και εκπαιδευτικές δράσεις σε θέματα αιχμής.

-Ειδικές συνεδρίες που θα διοργανώσουν εκπρόσωποι Εθνικών και Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών.

-Βραβεία άριστων εργασιών, προκηρυγμένα από φορείς πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα.

– Έκθεση για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών χορηγών και υποστηρικτών.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε τόμο του εκδοτικού οίκου Springer. Επιλεγμένες εργασίες από τις θεματικές ενότητες θα δημοσιευθούν σε ειδικές εκδόσεις των παρακάτω σειρών των εκδοτικών οίκων:

-MDPI: Sustainability και Safety

– Elsevier: Journal of Urban Mobility

-Springer: Journal of Big Data Analytics in Transportation

Όλες οι δημοσιεύσεις του Συνεδρίου θα καταχωρηθούν σε βάσεις των: ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink.

Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις σε οποιαδήποτε θεματική ενότητα και να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής υποβολής η οποία θα είναι ενεργή από την 1 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 15 Ιανουαρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://csum.civ.uth.gr.