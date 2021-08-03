Που θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
- 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
- 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
- 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
- 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
- 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
- 09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
- 09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΓΕΤΟΣ
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
- 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ – ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
- 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΣΥΛΟ
- 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
- 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
-Στη Σκιάθο:
- 09:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
- 07:00-11:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
- 07:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
- 09:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
- 10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
- 12:30-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
- 08:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- 07:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- 08:00-12:00 DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ