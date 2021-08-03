Που θα γίνουν δωρεάν rapid test αύριο στη Θεσσαλία

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Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021:

-Στην Π.Ε. Λάρισας:

  • 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
  • 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
  • 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
  • 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ
  • 07:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ
  • 09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
  • 09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΥΡΓΕΤΟΣ

-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:

  • 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΒΟΛΟΣ – ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
  • 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΣΥΛΟ
  • 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
  • 07:00-12:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

-Στη Σκιάθο:

  • 09:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ

-Στην Π.Ε. Τρικάλων:

  • 07:00-11:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ
  • 07:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
  • 09:00-10:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  • 10:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΧΑΛΙΚΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
  • 12:30-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΑΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:

  • 08:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • 07:00-12:00 MΑΖΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  • 08:00-12:00 DRIVE THROUGH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ