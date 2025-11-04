«Σκάνδαλο χωρίς όριο: Έβαλαν τον υπηρεσιακό υπουργό να προσλάβει την ιδιωτική εταιρεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ !»

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αποκαλυπτικός του τρόπου που λειτουργούσε το σύστημα του ΥΠΑΑΤ ακόμη και στην περίοδο υπηρεσιακού υπουργού, ήταν ο πρώην Υπουργός του ΥΠΑΑΤ Γεώργιος Τσακίρης, που αν και έμεινε στο Υπουργείο μόνο 20 μέρες ως υπηρεσιακός υπουργός (Μαιος-Ιούνιος 2023), συντελέστηκε επί των ημερών του, ένα πρωτοφανές και καθοριστικό γεγονός για την πορεία του Οργανισμού.

Εξετασθείς από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Τομεάρχη Δικαιοσύνης Ε. Λιακούλη, για το πώς είναι δυνατόν επί των λίγων ημερών θητείας του και συγκεκριμένα στις 16/06/2023 να αποφασίσει κάνει ανάθεση έργου στην ιδιωτική εταιρία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ενώ οι αιτήσεις γίνονταν ήδη με το σύστημα Gov . gr , το οποίο πρόσφατα είχε εισαχθεί και διασφάλιζε διαφάνεια, ο μάρτυρας απάντησε ότι προφανώς αυτό έγινε προκειμένου να ..εξυπηρετηθούν οι αγρότες.

Στο ερώτημα, πώς εξηγεί το γεγονός ότι στον ιδιώτη που ανέθεσαν το έργο, οι παραγωγοί κατέθεταν μόνο αιτήσεις και όχι περαιτέρω στοιχεία (data), με αποτέλεσμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να μην μπορεί να ελέγξει παρανομίες, ο μάρτυρας δήλωσε και πάλι άγνοια.

Στο ερώτημα ποιος του έδωσε αυτή την απόφαση ή ποιος την επέβαλε , δεδομένου ότι ο ίδιος δήλωσε ότι τάσσονταν κατά των ιδιωτικών φορέων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε ότι ήταν από προηγούμενους και ότι είχε την έγκριση των νομικών συμβούλων του ΥΠΑΑΤ.

Στο ερώτημα πως εξηγεί ότι η ανάθεση αυτή έγινε με δελτίο τύπου και όχι με υπουργική απόφαση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να ασκηθεί ένδικο μέσο, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι έτσι του είπαν οι νομικοί σύμβουλοι του ΥΠΑΑΤ.

Δείτε το βίντεο : https://youtu.be/MDstG-L4QEU