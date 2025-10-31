«Στα κάγκελα» οι τοπικές κοινωνίες για τα λουκέτα – Διαμαρτυρία έξω από τα ΕΛΤΑ Λάρισας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Αναταραχή προκάλεσε η απόφαση κλεισίματος σχεδόν των μισών καταστημάτων ΕΛΤΑ, με εργαζόμενους, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλούς πολίτες να βρίσκονται στα «κάγκελα», κάνοντας λόγο για περαιτέρω αποψίλωση δημόσιων υπηρεσιών αλλά και επιβάρυνση των ηλικιωμένων, των αγροτών κι εν γένει όλων των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών.

Στην Π.Ε. Λάρισας «λουκέτο» αναμένεται να μπει στα καταστήματα των Τυρνάβου, Αγιάς, Συκουρίου και προστίθενται στα συνολικά 204 που αναμένεται να κλείσουν. Έτσι το πρωί της Παρασκευής έξω από το κεντρικό κατάστημα της Λάρισας πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία, καθώς όπως τονίζουν οι πολίτες των περιοχών αυτών μεγάλες περιοχές θα μείνουν χωρίς ταχυδρομική και τραπεζική κάλυψη, με χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Παράλληλα σημειώνουν ότι, αυτά τα καταστήματα αποτελούσαν ζωτικό σημείο εξυπηρέτησης και πλέον, οι κάτοικοι θα είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται στη Λάρισα για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Στον Τύρναβο υπήρξε διαμαρτυρία νωρίτερα το πρωί, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου όπου με ψήφισμα ζήτησαν να αλλάξει αυτή η απόφαση. «Είναι ένα ακόμα πλήγμα για την τοπική κοινωνία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής.

Ο δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης πρόσθεσε ότι είναι μια απόφαση που έχει αναστατώσει κατοίκους και επιχειρηματίες. «Αφού μας λένε ότι τα ΕΛΤΑ είναι στο υπερταμείο, ας βάλουν και τους δήμους εκεί και να τους δώσουμε τα και τα κλειδιά», ανέφερε με οργή.

«Ξηλώνουν τις υπηρεσίες από την ύπαιθρο. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, αλλά κατάντια. Με τέτοιες αποφάσεις θέλουν να εξαφανίσουν τον κόσμο από τα χωριά και τις μικρές πόλεις», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αγιάς, Αντώνης Γκουντάρας.

Βίντεο και φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη διαμαρτυρία:

Πηγή: Larissanet.gr