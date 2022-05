Στο επίκεντρο οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στο διήμερο του HACKATHON

0 Shares Share Tweet

Ξεκινά σήμερα το HACKATHON που διοργανώνει η ερευνητική ομάδα DAISSy του ΕΑΠ διοργανώνει για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η ερευνητική ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει HACKATHON Event στη Λάρισα με θέμα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα σήμερα, 19 και αύριο 20 Μαΐου και η DAISSy προσκαλεί όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετέχουν σε αυτή.

Με τίτλο «Εργαζόμαστε μαζί και Προτείνουμε λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών», το HACKATHON θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Μικρό Αμφιθέατρο του Κτηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Γαιόπολη (Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων). Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να συμπληρώσουν on-line αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται εδώ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYEpE1JXtCKd_uSjrjjp0VSv2yXGBedQKtII5fDxN9rVOU4g/viewform?usp=sf_link

Το HACKATHON θα είναι μια συναρπαστική διήμερη δια ζώσης εμπειρία μάθησης, συνεργασίας και δημιουργίας. Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να οργανωθούν σε ολιγομελείς ομάδες και να εργαστούν στον ίδιο χώρο για να βρουν λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Οι εν λόγω στόχοι, που ορίστηκαν το 2015 ως καθολική έκκληση για δράση κατά της φτώχειας και υπέρ μιας καλύτερης ζωής για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες, περιγράφονται εδώ.

Το σύνολο των ενοτήτων εκπαίδευσης και η συμμετοχή στο HACKATHON προσφέρονται δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.

Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, μια κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τα πρωτότυπα τα οποία θα παρουσιαστούν και το καλύτερο θα συμπεριληφθεί σε Οδηγό για την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Ικανότητας και Καινοτομίας.

Θα απονεμηθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης και εκπρόσωποι της νικήτριας ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Άγκυρα της Τουρκίας για να παρακολουθήσουν το Multiplier Event του έργου και να παρουσιάσουν τη λύση τους.

Το HACKATHON διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου ΗΕ-ENTREDIGComp «Development of EntreComp and DigComp framework in Higher Education» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+/KA2 (Project No: 2020-1-TRO1-KA203-094706). Στο έργο συμμετέχει ως Έλληνας εταίρος το ΕΑΠ μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy.

Πρόγραμμα HACKATHON

Πέμπτη 19/5 16.00-19.00

Παρουσίαση του έργου

Παρουσίαση συμμετεχόντων/-ουσών

Εκπαιδευτικές παρουσιάσεις- Training Pills

Δημιουργία των ομάδων εργασίας

Παρασκευή 20/5 9.30-20.30

Ανάπτυξη εργασιών – Training Pills

Δημιουργία Πρωτοτύπων

Παρουσίαση των Πρωτοτύπων

Βραβεύσεις

Την Παρασκευή προσφέρονται διαλείμματα για καφέ και φαγητό χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.