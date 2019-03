1 SHARES Share Tweet

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ως επικεφαλής εταίρος του έργου Interreg Europe-INNOGROW , συμμετείχε στην διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου για την ανταγωνιστική περιφερειακή πολιτική και προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές που πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία. Συμμετείχαν 50 εκπρόσωποι βιομηχανιών, επιμελητηρίων, εταιρειών από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο, το ΣΘΕΒ, καθώς και επιχειρηματίες. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε τις καινοτόμες ενέργειες, αλλά και ενσωμάτωσε καλές πρακτικές των άλλων συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε καινοτόμες μονάδες και επαφές με πετυχημένους επιχειρηματίες.

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Περιφερειακής Ανάπτυξης Gorenjska, BSC, Ltd, Kranj, το Υπουργείο Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργάνωσε συνάντηση για το ευρωπαϊκό Μέτρο 16, και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Εταιρική Σχέση για την Καινοτομία (EIP).

Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στα μέλη της αντιπροσωπείας να εκπροσωπήσουν τους φορείς τους, όσον αφορά τα μέτρα συνεργασίας στις χώρες τους. Το μέτρο αποσκοπεί κυρίως στην προώθηση σχεδίων συνεργασίας που παραγωγικότητας και βιωσιμότητας των προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον Οι επιχειρησιακές ομάδες του EIP ιδρύονται από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως γεωργοί, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης και των τροφίμων με στόχο την κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ της έρευνας, των πρακτικών, την ταχύτερη και εκτεταμένη χρήση καινοτόμων λύσεων – καινοτομιών – στην πράξη.

Επιπρόσθετα, στην Βιοτεχνολογική Σχολή της Λιουμπλιάνα παρουσιάστηκε η διαδικασία μετάβασης στη βιοοικονομία και οι συνέπειες για την οικονομική σύγκλιση των αγροτικών περιοχών. Τονίστηκε η σημασία της βιοοικονομίας, του νέου τρόπου σκέψης και των επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζουν την εκμετάλλευση όλων των πιθανών υλικών, προϊόντων και παραπροϊόντων, την αβλαβή παραγωγή τροφίμων για τη φύση και τον άνθρωπο, την προστιθέμενη αξία των βιολογικών παραγόμενων και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Στη συνέχεια έλαβε χώρα εκτεταμένη συζήτηση για την υποστήριξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ της αγροτικής οικονομίας, η οποία περιελάμβανε προβληματισμούς σχετικά με την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης, την καινοτομία και την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων, το μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Σε πολλά κράτη διαπιστώθηκε ότι η επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές δεν υστερεί σε σχέση με τις επιχειρήσεις στις αστικές περιοχές. Στο δεύτερο σκέλος του συνεδρίου Ο Δντης του Υπουργείου Οικονομικών, Τμήμα Ανάπτυξης Περιφερειακών Προγραμμάτων της Ουγγαρίας κος Norbert Bodor παρουσίασε τις πολιτικές του Ουγγρικού Εδαφικού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το υπουργείο εισήγαγε μια νέα προσέγγιση χάραξης πολιτικής, από κάτω προς τα πάνω, η οποία εξαλείφει τον ανταγωνισμό για την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στο δημόσιο τομέα. Επιπρόσθετα, το Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Λετονίας για την υιοθέτηση της καινοτομίας στις αγροτικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προωθεί διάφορες μορφές οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως η περιβαλλοντική μηχανική και η διαχείριση των υδάτων, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κατασκευή, η αρχιτεκτονική τοπίου, οι περιβαλλοντικές επιστήμες και άλλες. Τα κίνητρα για την ανάπτυξη προϊόντων προσφέρονται με τη μορφή επιχειρηματικού περιβάλλοντος, χώρου, τεχνογνωσίας και οικονομικών κινήτρων.

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από:

1. Region of Thessaly (GR)-Επικεφαλής Εταίρος

2. Region of Lombardia (Ιταλία)

3. Zemgale planning (Λετονία)

4. Agency for Innovation, Business Financing and Internationalization of Castilla y Leon (Ισπανία)

5. Stara Zagora Regional Economic Development Agency (Βουλγαρία)

6. The Regional Development Agency of the Pardubice Region (Τσεχία)

7. Chamber of Commerce of Isernia (Ιταλία)

8. Regional Development Agency of Gorenjska, BSC business Support Centre L.t.d. , Kranj (Σλοβενία)

9. Pannon Novum West-Transdanubian Regional Innovation Agency (Ουγγαρία)

10. Newcastle University, School of Agriculture, Food & Rural Development (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το έργο Interreg Europe-INNOGROW συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε 1.574.322 ευρώ.