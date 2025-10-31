Την απείλησε με τσεκούρι για χρωστούμενα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Ο ξάδερφος του χρωστούσε χρήματα αλλά δεν ήταν στο σπίτι. Ήταν όμως η 37χρονη σύζυγος, η νύφη του, και τα ζήτησε από εκείνη φωνάζοντας, βρίζοντας και απειλώντας την με ένα τσεκούρι.

Το σοβαρό επεισόδιο έγινε το απόγευμα της Πέμπτης στη συνοικία της Νεράιδας με πρωταγωνιστή έναν 41χρονο.

Γείτονες ενημέρωσαν την Αστυνομία και άμεσα στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να απομακρύνουν τη γυναίκα σε ασφαλές μέρος αλλά ο 41χρονος πρόλαβε να φύγει. Η αστυνομία τον αναζητά για τα περαιτέρω…

Πηγή: Γ.Δ. Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)