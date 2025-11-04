Τσιάρας: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξόχως προβληματική

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ

Στις εντατικές προσπάθειες εξορθολογισμού της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυστηροποίησης των διασταυρωτικών ελέγχων προκειμένου οι Βρυξέλλες να ανάψουν άμεσα το “πράσινο φως” για την εκταμίευση 1 δις ευρώ προς τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους επισήμανε ο κ. Κώστας Τσιάρας κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τα διαχρονικά προβλήματα του οργανισμού.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε πως βρίσκεται σε συνεχή και στενή συνεργασία με την ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μηχανισμός καταβολής επιδοτήσεων, για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης αλλά και για την ανάγκη μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την παροχή κάθε αναγκαίας συνδρομής στο ερευνητικό της έργο.

Τόνισε μάλιστα πως η βούληση της κυβέρνησης για την ανεμπόδιστη συνεργασία με τους ευρωπαίους εισαγγελείς ήταν και η αιτία σύγκρουσης με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκο Σαλάτα. «Το γεγονός ότι επιχείρησε να εναντιωθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – στέλνοντας μήνυμα αντίθετο από την δική μας επιθυμία – δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Εγώ ζήτησα την παραίτηση του» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην περίπτωση του αντιπροέδρου του οργανισμού Ι. Καϊμακάμη ο οποίος αναγκάστηκε σε παραίτηση μετά την παραδοχή του ότι μέλη της οικογένειας του εισέπρατταν επιδοτήσεις. «Παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας. Είναι επιστήμονας υψηλού κύρους και σε κρίσιμες στιγμές για τον οργανισμό, έδινε λύσεις» είπε.

Πέραν αυτών, ο υπουργός επέμεινε ότι το σύνολο των καταγγελιών διαβιβάζονται στην δικαιοσύνη ενώ έχει δώσει εντολή για αυστηροποίηση των ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή.

Ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι εντατικοποίηση των ελέγχων στα οικολογικά σχήματα αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό δικαιούχων με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, και η υπόθεση ήδη βρίσκεται στη Δικαιοσύνη. Αντίστοιχα, όταν εντοπίστηκαν υπερβολικοί αριθμοί στα βιολογικά, αποφασίστηκε άμεση αναστολή των πληρωμών.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι εξόχως προβληματική» παραδέχθηκε ο κ. Τσιάρας εντοπίζοντας το πρόβλημα στα πολλαπλά κενά του πλαισίου ελέγχων που εφαρμόζονταν επι χρόνια.

«Σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε τροχιά θεσμικής ανασυγκρότησης. Το Υπουργείο έχει ανακτήσει την αρμοδιότητα για τους βοσκοτοπικούς χάρτες και αναμένεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας, ώστε να ολοκληρωθεί ένα έργο που καθυστερεί εδώ και χρόνια» είπε ο ίδιος για να προσθέσει ότι στόχος του Υπουργείου είναι η εμπέδωση της διαφάνειας και η στήριξη των «έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων».

Πηγή: protothema.gr